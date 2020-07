Produktionerne, der blev sat op som midlertidige løsninger under coronakrisen, kan ende med at blive bæredygtige forretninger, der kan eksportere til udlandet

I lang tid var eksporten af værnemidler sat på hold. Men nu åbnes muligheden igen. For med et bugnende lager af værnemidler, er der også mulighed for, at Danmark kan byde ind med eksport til andre ...