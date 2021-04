Kasper og Christian byggede en global vækstvirksomhed i milliardklassen på knap seks år: “Der har kun været en vej. Det var at bygge den største virksomhed i verden inden for det her område”

I marts blev Peakon solgt for over 4 mia. kr. Det er historien om fire venner, der i et sommerhus fandt på idéen til en global vækstsucces

Virksomheder Eksklusivt for kunder