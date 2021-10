På 15 år er TDC gået fra at være landets fjerdestørste selskab til nummer 34: “Ejerne har ikke investeret nok”

På 15 år er TDC rutsjet ned ad listen over Danmarks største selskaber. Til årsskiftet bliver selskabet delt i to, og så er det ved at være slut med at være i den høje ende af Top1000 for den store telekoncern

Virksomheder Eksklusivt for kunder