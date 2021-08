TDC’s kassemester holder omkostningerne nede: “Nu har vi stabiliseret, og så kigger vi selvfølgeligt frem mod en plan og en strategi, som handler om vækst”

TDC er på opløbstrækningen af den opsplitning af det gamle teleselskab, som har været undervejs i tre år. Halvvejs inde i året har koncernen stabiliseret indtjeningen trods fortsat tab af privatkunder

Det er ved at være op over for TDC-koncernen. Sandet i timeglasset er ved at løbe ud for den 140 år gamle telekoncern, der ved årsskiftet bliver kløvet på midten, så der 1. januar står to selvstænd...