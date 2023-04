Virksomheder Stor risiko for, at økonomien bag energiø løber løbsk

Byggeriet af den kommende energiø i Nordsøen er et risikabelt økonomisk projekt, vurderer flere eksperter. Øens endelige udformning er endnu ikke afgjort. Visualisering: Cowi/Arkitema.

De private, der har vist interesse for at bygge energiøen i Nordsøen, er tilsyneladende meget opmærksomme på, at der er tale om et risikabelt projekt, vurderer professor