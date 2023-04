Virksomheder Pavestolt ingeniør bag ø til 200 mia.

Drømme om nye eventyr er afløst af budgetter, der bliver ved med at vokse og tidsfrister, der skrider. Alligevel er politikerne stadig parate til at sende mere end 200 mia. kr. 80 km ud i Nordsøen efter mere strøm og brændstof. Torben Glar er idémanden bag den grønne vision. Han glæder sig allerede til at være med til indvielsen om ti år