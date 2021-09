Skive-projekt blev forbigået i EU-satsning på grøn brint: “Selvfølgelig er vi skuffede, men vi er omvendt også utroligt stolte over, at vi kom i betragtning”

Greenlab Skive blev ikke sendt videre i EU-satsning, kendt som IPCEI, på grøn brint. Det kommer dog ikke til at bremse planerne for erhvervsparken i Skive, fortæller direktør

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

To danske projekter, som hhv. Ørsted og Herning-virksomheden Everfuel står bag, er blevet endeligt udvalgt til at deltage i en stor EU-satsning på grøn brint.Satsningen går under navnet IPCEI og er...