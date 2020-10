Den hovedmistænkte i udbytteskandalen, Sanjay Shah, siger, at han ikke vil gemme sig for de danske myndigheder resten af livet

Hvis dansk politi ender med at tiltale Dubai-baserede Sanjay Shah, der er hovedmistænkt i udbyttesagen om påstået svindel for 12,7 mia. kr., er den britiske finansmand klar til at rejse til Danmark...