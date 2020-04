Se de hemmelige mails: Sådan rådgav Bech-Bruun tysk svindelbank

Før langt de fleste udbyttemilliarder blev trukket ud af Skat, rådgav et af Danmarks største advokatfirmaer en bank, der medvirkede til svindelen. Bech-Bruun afviser, at advokatfirmaets rådgivning af banken kunne bruges til at begå bedrageri og fastholder at have handlet fuldstændig korrekt, men den forklaring udfordres nu, hvor Børsen og DR har fået adgang til advokatfirmaets omfattende korrespondance i sagen.Eksperter mener, at det burde have stået klart for Bech-Bruun, at der var tale om svindelen. Men Bech-Bruun opsagde hverken samarbejdet eller advarede myndighederne og bliver nu afkrævet 750 mio. kr. i erstatning af Skattestyrelsen.“Det var tydeligt, at der var tale om potentiel skattesvindel, og havde de gjort det, så havde den danske statskasse sparet rigtig mange penge,” lyder kritikken.

