Her arbejder voksenlærlinge, indvandrere og tidligere straffede: “Jeg tror, at hvis man kan få mennesker til at trives i firmaet, så kommer man også selv til at trives, og så laver man gode produkter til kunderne”

Mange smv’er arbejder med social ansvarlighed uden at råbe højt om det. Den Sociale Kapitalfond kan hjælpe med kapital, sparring og synlighed

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Han havde drukket, meget endda. Så den unge mand endte i et værtshusslagsmål, og kort tid efter stod han over for en voldsdom og dermed en tre måneders fængselsstraf.Den unge mand var ansat hos Dan...