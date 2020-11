På rekordtid har et stort antal private klaget over nyt elselskab. Myndighed overvejer politisag, men direktør afviser kritik

Et nyt elselskab forsøger med aggressivt telesalg at indtage det danske elmarked, men kun få måneder efter stiftelsen trækker selskabet et langt spor efter sig af et hidtil uset stort antal klager ...