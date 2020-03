Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

På trods af, at salget er gået i stå, fravælger Mikkeller at fyre ansatte nu, og satser på, at der om tre måneder igen er liv i forretningen

Mikkel Borg Bjergsø er blot én af de mange, mange danske virksomhedsejere, der i disse timer, dage og uger skal træffe nogle helt afgørende beslutninger.Stifteren og direktøren for den omfattende d...