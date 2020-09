Lundbeck-formand om truende patentkløft: “Når man kigger på pipelinen, så er den ikke alene nok til at skabe den vækst, som selskabet skal have i de kommende år”

Historien gentager sig for Lundbeck, der igen nærmer sig en dyb patentkløft, der udsætter halvdelen af omsætningen for kopikonkurrence inden for syv år

