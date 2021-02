Livvagter, våben og en stor check: Silicon Valley ramt af bestikkelsessag med danskere i centrale roller

Rammerne for de hemmelige møder var typisk en eksklusiv natklub, Starbucks eller den lokale juicebar i San Jose. Dyk med ned i fortællingen om danske Christian West og hans livvagtfirma AS Solution fra Herlev, der endte med at passe på Mark Zuckerberg og Bill Gates, men som nu er havnet i et amerikansk drama om penge under bordet for eftertragtede våbentilladelser. En sag, der risikerer at sende sheriffens nøglefolk årevis bag tremmer, og som kan koste Christan West mere end en fængselsstraf

