Lars Larsens søn i opsigtsvækkende kursskifte med sin fars livsværk: “Jeg blev ganske ufrivilligt og modvilligt sat i formandsstolen for vores familievirksomhed alt for tidligt, da min far blev syg”

Jysk-arving Jacob Brunsborg sætter en helt ny strategi for forvaltningen af den milliardformue, Lars Larsen efterlod sig, og skyder milliarder i grøn energi

Lars Larsens søn, Jacob Brunsborg, træder nu for alvor i karakter som formand for milliardkoncernen bag Jysk lidt over et år efter sin fars død.Samtidig med at han har sat gang i en oprydning i fle...