Kapitalfond overtog tøjkæde i 2017 og bløder nu millioner: “Jeg synes ikke, at man skal gisne om, hvorvidt man har fortrudt eller ej”

Tøjkæden Bertoni, som kapitalfonden Vektor Kapital overtog i 2017, er i store problemer. Et salg lige nu forekommer “temmelig urealistisk”

Det er langt fra gået som håbet for kapitalfonden Vektor Kapital, der i 2017 overtog tøjkæden Bertoni for et lille millionbeløb.“Et exit i form af et salg af virksomheden lige nu forekommer temmeli...