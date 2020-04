Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Kæder, der har tvangslukkede butikker, raser over, at de ikke kan få adgang til støttekroner for millioner. Kollerup afviser kritik: Vi har den rette balance

En lang række butikskæder, som er blevet tvangslukket i storcentre og derfor mister millioner i omsætning, bliver nu klemt mellem regeringens hjælpepakker, der ellers skulle holde hånden under virk...