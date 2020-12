Topchef i Jysk, Jan Bøgh, er usikker på, om milliardkæden vil åbne nye butikker i storcentre, efter coronakrisen har sat centrene under yderligere pres

Krisen i storcentre over det meste af verden får nu en af Danmarks største detailkæder Jysk til at overveje helt at fravælge lejemål i de indendørs shoppingcentre fremover. Jysk har over 2900 butik...