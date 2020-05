Den danske lakridsproducent Lakrids By Bülow lancerer nu for første gang et produkt uden for slikkategorien

Den bornholmske lakridsmager Johan Bülow tager nu et skridt ud i ukendt land. Efter at have lavet lakrids i alle afskygninger de seneste 13 år, lancerer Lakrids By Bülow sit første produkt, der ikk...