Idéen til ny plastfabrik blev skabt over nogle øl: “Kaare sidder og fortæller mig om det her vidunder af et fadølsprodukt”

Carlsberg og designvirksomheden Lendager Group har sammen etableret en møbelvirksomhed. Idéen blev skabt ved et tilfælde blandt to venner over en øl

Virksomheder Eksklusivt for kunder