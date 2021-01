Carlsberg bag nyt firma der forvandler brugte fustager til møbler

Carlsberg etablerer sammen med designvirksomheden Lendager Group et nyt selskab, der skal forvandle bryggeriets brugte fustager til nye bæredygtige plastmøbler. Vi vil både levere markedets højeste ølkvalitet, men det nye fustagesystem skal også være bedre for klima og miljø Kaare Jessen, chef for Carlsbergs globale Draughtmaster-satsning

Selskabet hedder Re-Plastic og er 100 pct. ejet af Lendager Group, mens Carlsberg har investeret et encifret millionbeløb for at få etableret selskabet og for at sikre, at Carlsbergs nye fustagesystem bliver mere miljøvenligt end de gamle stålfustager.

“Vi er jo ikke en møbelforhandler eller designvirksomhed, og derfor ville vi gerne hjælpe Lendager med at sætte en virksomhed op, der kan aftage vores materiale, transformere det til nye ting og så sælge det til markedet eller til vores kunder,” forklarer Kaare Jessen, der er chef for Carlsbergs globale Draughtmaster-satsning.





Nye materialer og møbler

Re-Plastic bruger genbrugsplastik fra tomme Draughtmaster-fustager til at skabe nye materialer og møbler. Det genanvendte plastik bliver allerede brugt til facadebeklædning samt til møbler i Cafe Nexus på Copenhagen Business School, Carlsberg Aviator Lounge i Københavns Lufthavn, Carls Øl & Spisehus i Carlsbergbyen og så har Re-Plastic skabt 2500 stole til den danske pavillon i OL-byen i Tokyo i år. Faktaboks Om Re-Plastic Re-Plastic er 100 pct. ejet af Lendager, men er i høj grad finansieret af Carlsberg, der har investeret et encifret millionbeløb i den nye virksomhed. Re-Plastic aftager alle Carlsbergs brugte Draughtmaster plastfustager og genbruger dem til at skabe møbler og andre plastprodukter. Ambition er at håndtere næsten 200 ton plastikaffald de kommende år.

For at forstå baggrunden skruer vi tiden tilbage til 2016, hvor Carlsberg lancerede sit nye fadølssystem, Draughtmaster, på det danske marked. Dermed begyndte landets største bryggeri at udfase de store ølfustager af metal. Den nye fustage var lavet af hård plast, den var lettere, mindre og øllen kunne holde sig frisk op til 30 dage mod fem dage tidligere. I takt med at øllen bliver suget op, bliver fustagen simpelthen suget sammen.





En kæmpe udfordring

Der var mange fordele, men også én stor udfordring: Hvad skulle der ske med plasten? Med Re-Plastic har Carlsberg løst den udfordring og har samtidig taget et skridt ud af den vej, som bryggeriet begyndte at brolægge i 2017 med bæredygtighedsprogrammet Together Towards Zero, som har en målsætning om, at Carlsbergs bryggerier skal være CO2-neutrale i 2030. 2500 stole til den danske OL-pavillon i Tokyo har Re-Plastic skabt

“Det er meget drevet af, at det er det rigtige at gøre. Vi vil både levere markedets højeste ølkvalitet, men det nye fustagesystem skal også være bedre for klima og miljø. Det, som gør det yderligere interessant, er, at vi rent faktisk kan se en cirkulær forretningsmodel, hvor vi kan være med til at skabe nye firmaer og forretningsområder. Det er ikke kun altruisme,” siger Kaare Jessen.

Den anden part i samarbejdet er design- og arkitektvirksomheden Lendager Group, der netop har gjort det til sit metier at arbejde med bæredygtighed. Virksomheden har tidligere arbejdet sammen med Carlsberg, da Lendager Group var tovholder på et projekt, hvor gamle mursten fra det gamle Carlsberg-bryggeri i København blev brugt i et helt nyt byggeri i Ørestad.

Stifter og direktør Anders Lendager ser store perspektiver i det helt nye samarbejde og kalder det essensen af cirkularitet.

“Det her er et meget vigtigt internationalt eksempel på, at når en stor virksomhed i en branche har en udfordring, så ligger løsningen ofte et andet sted i en anden branche,” siger han og fortsætter: “Vi har jo desværre et samfund i dag, som er båret af plastprodukter, der ikke er cirkulære. Blandt de største globale udfordringer ligger plastaffald som en af de største. Det er netop den negative spiral, vi bryder ved at forlænge plastens liv.”

Han forklarer, at der i dag er fire fuldtidsansatte i Re-Plastic, men virksomheden har en ambition om at håndtere næsten 200 ton plastikaffald de kommende år og skalere til udlandet, og at deres erfaringer kan bruges af andre globale virksomheder.

I første omgang ruller Carlsberg modellen ud i Danmark, og bryggeriet samler også fustager ind i resten af Norden. Det, der kan kopieres af modellen fra det danske marked, vil på sigt også blive det i udlandet. Nogle steder måske med andre typer partnere.





Et nyt pantsystem

I kølvandet på at Carlsberg lancerede Draughtmaster, etablerede bryggeriet i begyndelsen af 2019 et pantsystem sammen med kunderne. Ifølge Henrik Fredvig, der er chef for Carlsbergs ontrade-forretning i Danmark, er indsamlingsraten i dag på 91 pct.

“Det er gået over alt forventning. Vi er næsten på samme returrate som resten af det danske pantsystem, der er verdens bedste. Det skyldes kundernes opbakning. Alle vil have, at det her lykkes,” forklarer han.