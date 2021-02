Danske Copenhagen Infrastructure Partners vil opføre et stort power-to-x-anlæg i Esbjerg. Bl.a. Mærsk, DFDS og Arla bakker op om planen

En milliardinvestering skal sørge for, at havvindmøller ud for den danske vestkyst kan være med til at producere grønt brændstof til shippinggiganter som A.P. Møller-Mærsk og grøn kunstgødning til ...