Flydende havvind kan blive det næste væksteventyr for vindindustrien: “Det vil vi gerne være med på”

Ørsted, Copenhagen Infrastructure Partners og en lang række internationale selskaber har annonceret planer om at kaste sig over markedet for flydende havvind. Et marked, der er i sin tidlige fase, men som ventes at have et stort potentiale

