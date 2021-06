Ørsted har en ambition om at få en “stærk position” inden for flydende havvind. Nu vil selskabet byde på norsk projekt

Ørsted vil nu rykke ind i Norge, hvor den danske koncern for første gang også har planer om at kaste sig over et flydende havvindprojekt. CitatOnsdag annoncerede Ørsted et nyt, langsigtet samarbejd...