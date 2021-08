Flere stifter virksomhed i kølvandet på coronakrisen. To danske fyre tog også chancen. I dag har de 16 ansatte og omsætter for millioner

Antallet af nyetablerede virksomheder overstiger nu niveauet fra både før og under coronakrisen. Det kan give flere mod på at stifte egen virksomhed, lyder det fra Dansk Erhverv

Danskerne har igen fået mod på at kaste sig ud i iværksætterlivet, efter at antallet af nyopstartede virksomheder dalede under coronakrisens enorme usikkerheder. Faktisk overstiger antallet af nyet...