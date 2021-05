Inden for otte måneder har Parken sagt farvel til manager og bestyrelsesformand. Nu stopper direktør

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Der er gang i svingdøren på ledelsesgangen i Parken Sport & Entertainment. For otte måneder siden blev Ståle Solbakken fyret som FCK-manager, og for tre måneder siden meddelte Bo Rygaard, at han ik...