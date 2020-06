Fodboldklubben FCK og Parken gik på jagt efter ny direktør. Efter seks måneder pegede pilen på Lars Bo Jeppesen: “Jeg siger det måske kun til to personer. Det er alt” 

Eksklusivt for kunder

Lars Bo Jeppesen er ny mand i spidsenfor Parken og fodboldklubben FCK. Nu fortæller den hjemvendte reklamekonge, hvordan han fik drømmejobbet over dem alle

De mest hardcore fans er allerede kommet. Iført hvide klubtrøjer stimler de sammen i små grupper uden for stadion og kredser omkring et lille telt, hvor der er sat et mobilt lydanlæg op. Der er skr...