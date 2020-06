Eksklusivt for kunder

Efter flere år med milliontab satser elektronikkæden Power på at nå sorte tal om to år og skruer samtidig op for ekspansionen

Den norskejede elektronikkæde Power, der de seneste år har tabt store millionbeløb på en kraftig ekspansion i Danmark, er for alvor tæt på at få sorte tal og sætter nu en deadline for, hvornår forr...