Virksomheder DI kalder debatindlæg fra russisk ambassadør for “et udtryk for desperation”

Ruslands ambassadør i Danmark Vladimir Barbin. Arkivfoto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix

Morten Jasper 08. aug. 2023 KL. 08.53

Ruslands ambassadør i Danmark skriver i et debatindlæg i Børsen, at virksomheder, der forsøger at forlade Rusland, ikke kan være overraskede over, at der er konsekvenser. Indlægget er et udtryk for, at Ruslands økonomi er presset, vurderer DI