Ruslands politik over for udenlandske virksomheder på det russiske marked har ikke ændret sig og er yderst forudsigelig. Hvis man påstår andet, så stoler man mere på fantasier end på fakta. Eller også prøver man at vildlede det danske erhvervsliv.

Udenlandske virksomheder, der bliver ved med at drive forretning i Rusland, er ikke i fare; deres forretning er sikker. Den eneste fare for dem er deres egne regeringers politik, der indirekte kan tvinge dem til at forlade det russiske marked.

Rusland er interesseret i at udvikle samarbejder med samvittighedsfulde repræsentanter for udenlandsk erhverv. De kan stole på komfortable forhold for deres aktiviteter og på støtte fra de russiske myndigheder. Dette gælder også for virksomheder fra de såkaldte uvenlige lande, herunder Danmark.

Denne forståelse af situationen med udenlandske virksomheder i Rusland deles af både de russiske myndigheder og russisk erhvervsliv. I marts blev der på et møde mellem præsident Vladimir Putin og russiske forretningsfolk udviklet et særligt udtryk: “en venlig virksomhed fra en uvenlig stat”.

“ Den eneste fare for dem er deres egne regeringers politik

Når økonomiske sanktioner mod Rusland og ulovlig beslaglæggelse af russiske aktiver i udlandet finder sted, er det nødvendigt at sikre økonomisk og social stabilitet i Rusland.

Her lægges der særlig vægt på udenlandske virksomheder, der indtager ledende stillinger i Rusland, hvis afgang, såsom Carlsbergs, kan føre til betydelige sociale og økonomiske konsekvenser og kardinalforvridninger på det indenlandske varemarked. Indførelsen af en midlertidig ekstern ledelse i sådanne virksomheder – hvis de har til hensigt at forlade det russiske marked – er ikke uventet. Man er blevet advaret om risikoen for det i forvejen. Det har man blandt andet kunne læse i danske medier. Men det ser ud til, at man ikke har draget ordentlige konklusioner.

Hvad angår udenlandske virksomheder, herunder danske, som arbejder og vil fortsætte med at arbejde på det russiske marked, vil man, som præsident Vladimir Putin sagde til International Economic Forum i Sankt Petersborg i juni, betragte dem som indenlandske producenter og behandle dem på samme måde som vores egne.