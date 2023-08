Virksomheder Danske koncerner henter mange topchefer udefra – det peger på et problem

Jens Howitz har gennem 30 år som headhunter ofte undret sig over, at bestyrelserne kommer “forbløffende hurtigt” væk fra samtalen om de interne talenter. PR-foto/Rosenfeldt.

Erik Eisenberg 29. aug. 2023 KL. 10.00

Stor analyse: Bestyrelser tager for let på opgaven med at planlægge tronskift i toppen