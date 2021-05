Børsnoteret dansk brintfirma klar til milliardinvestering i Fredericia: “Om ti år vil der forhåbentligt være en række power-to-x-projekter, som samarbejder”

Danske Everfuel har planer om at opføre produktion af grøn brint i Fredericia, og Dansk Shells raffinaderi kan blive den helt store aftager

Det danske brintselskab Everfuel, der er noteret i Oslo, har planer om at investere næsten 2 mio. kr. i at etablere et stort produktionsanlæg for grøn brint i Fredericia. CitatBrintanlægget Hysyner...