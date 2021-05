Stor virksomhedsalliance vil gøre Trekantområdet til grønt brændstofmekka: “Det er en håndfuld milliarder, der skal investeres, og det ligger der vilje fra partnerne til”

13 virksomheder og syv kommuner vil samarbejde om storproduktion af power-to-x. Det vil kræve milliardinvesteringer

En lang række danske virksomheder har slået sig sammen for at gøre Trekantområdet til et “kraftcenter” for udvikling og produktion af energi og konkurrencedygtigt grønnere brændstof til f.eks. bile...