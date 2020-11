Coop vil med en ny strategi opkøbe ejendomme og bruge over en halv mia. kr. på at udvide 140 butikker. Men opkøbsstrategien kan give bagslag, siger ekspert

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Dagligvarekæmpen Coop går nu for alvor i offensiven og sparker gang i en ny strategi, hvor Coop vil bruge over en halv mia. kr. på at udvide 140 butikker i kampen mod rivalerne.Koncernen, der bl.a....