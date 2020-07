Detailkæmpen Coop skyder gang i et stort prestigeprojekt og vil bygge ny bydel med knap 1700 boliger. Usædvanligt, siger ekspert

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Dagligvarekæmpen Coop går nu i offensiven og skyder i en storsatsning over 2 mia. kr. ind i et byggeprojekt, der skal forvandle et område på 250.000 kvm ved hovedkvarteret i Albertslund til en ny, ...