Carlsberg lægger over 2 mia. kr. for at indgå joint venture med den britiske ølkoncern Marston's, der har over 1400 pubber i Storbritannien

Carlsberg lancerer stor britisk offensiv, og opretter et joint venture-selskab sammen med den britiske ølkoncern Marston's PLC.TalcitatDet meddeler selskaberne fredag eftermiddag.Det nye selskab he...