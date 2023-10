Virksomheder Nordea-ansatte skal møde mindst tre dage om ugen – ikke alle vil

"Vi prøver at imødekomme den variation, der kan være henover en dag," siger Christina Gadeberg, HR-direktør i Nordea, som har rykket sofaer, planter og lamper ind i sin afdeling for at gøre det mere attraktivt at møde ind på arbejdspladsen. Foto: Simon Fals

Thomas Hvelplund Askjær 02. okt. 2023 KL. 10.00 Gem til senere

Med advarsler og overvågning kæmper virksomheder i USA for at få deres ansatte tilbage til kontoret. Halvandet år efter de sidste coronarestriktioner blev fjernet, er det også i Danmark en udfordring at få alle til at møde ind på arbejdspladsen