“Helt vildt skræmmende” siger Landbrug & Fødevarers nye formand om, at to ud af tre ejere i dansk landbrug er tæt på pensionsalderen

To ud af tre danske landmænd er over 66 år. Og de danske landbrug er blevet så store og dyre, at det er meget svært for unge landmænd at løfte investeringen. Der er derfor et stigende behov for eks...