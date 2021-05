Klumme: Sats på dine medarbejderes trivsel - det er en gylden investering

Usikre, stressede og bange. Det har Niels Peter Dahls medarbejdere været under pandemien. Han er adm. direktør i Stelling, som har otte detailbutikker i Danmark med i alt er 39 ansatte.

Størstedelen af medarbejderne i Stelling har været hjemsendte med lønkompensation, mens nogle få har været udvalgt til at gå på arbejde. Og begge dele har ifølge direktøren bragt stress, tvivl og frustrationer med sig. FAKTA Stelling Stelling er en butikskæde, der sælger kunstnerartikler, papirvarer, tegne- og skriveartikler, fyldepenne, indramning osv. Virksomheden har otte butikker i Danmark og har eksisteret i mere end 160 år. Der er 39 ansatte i Stelling. I spidsen for virksomheden står Niels Peter Dahl, som startede som lagerdreng i virksomheden for over 23 år siden.

“De få, der var på arbejde, frygtede at blive smittet med coronavirus, mens dem, der var hjemsendte, var bange for at miste deres job og var usikre på fremtiden,” siger han.

Niels Peter Dahl er ikke den enestes leder, der har kæmpet med mistrivsel hos medarbejdere. 39 pct. af lederne i mindre virksomheder er bekymrede over mistrivsel blandt medarbejdere som følge af covid-19. Det viser en analyse blandt direktører i 350 virksomheder med 10-49 fuldtidsansatte, som er foretaget af analysebureauet Marketminds for Købstædernes Forsikring i januar 2021.

I Købstædernes Forsikring har man løbende været i kontakt med mindre virksomheder, og det er helt tydeligt, at de har været pressede under coronakrisen, også når det kommer til trivsel.

“Det er skidt, både for den enkelte og for samfundet i det hele taget, for manglende trivsel går rigtig tit også ud over effektivitet og virksomhedens generelle performance. Derfor ligger der nu endnu en vigtig opgave for den enkelte ejerleder, nemlig både at tage hånd om de mentale og økonomiske følgevirkninger af krisen, samtidig med at kikkerten rettes mod fremtiden,” skriver Anders Hestbech, adm. direktør i Købstædernes Forsikring, i en mail.

Analysen viser også, at 44 pct. af lederne i mindre virksomheder er bekymrede for, at medarbejderne har været mere stressede og usikre under pandemien, mens 49 pct. af lederne har svaret, at medarbejderne har givet udtryk for, at de savner fysisk samvær med kolleger under pandemien.

Mere kommunikation i krisen

Niels Peter Dahl og hans ledergruppe har under pandemien forsøgt at komme mistrivsel hos medarbejdere til livs. Det har de gjort ved at lave en markant større kommunikationsindsats med statusmails og overblik over fremtidsudsigterne, hvilket har medført, at kommunikationen næsten er tredoblet. Sidst, men ikke mindst, har Niels Peter Dahl også forsøgt at møde sine medarbejdere med betryggende ord. Han uddyber, at han gennem nedlukningen har prioriteret at snakke med og spørge ind til medarbejderne og deres bekymringer.

“Det har ikke været rart at være direktør i den her tid og mærke, at ens medarbejdere har det svært,” siger han og fortsætter:

“Det har også været svært, at man ikke kan se dem i øjnene.”

Personligt har coronakrisen også været en lang, hård og sej kamp for Niels Peter Dahl. I begyndelsen var han konstant stresset og nervøs for at miste sit livsværk. Det krævede, han arbejdede konstant, satte sig ind i diverse hjælpepakker og sørgede for at holde sine medarbejdere orienterede. Så det er ikke kun medarbejdere, der har oplevet dårligere trivsel. 39 pct. af lederne i mindre virksomheder svarer i analysen, at de og deres familie har fået dårligere trivsel som følge af covid-19.

“Det var virkelig hårdt i begyndelsen, men nu føler jeg, vi er reddet. Vi er igennem det værste,” siger han og understreger, at han har fået det bedre i takt med, at landet er begyndte at åbne, og det kan han også mærke, at medarbejderne har.

Pølsevogn og fadøl

Når det bliver muligt, vil Niels Peter Dahl holde fest for sine medarbejdere. Og der skal være fadøl og pølsevogn.

“Det er en måde at sige en ekstra tak,” siger han og fortsætter:

“Vi sætter mere pris på det, vi har, og de små ting i hverdagen. Jeg ser mine kollegaer som min familie, og jeg beundrer deres arbejdsindsats og forståelse for, hvor hårdt og usikkert det er for mig som ejer at drive skuden sikkert i havn.”

Men i øjeblikket må direktøren nøjes med at give sine medarbejdere en verbal anerkendelse og takke for deres indsats, så det husker han på.

Fem gode råd til lederen, der skal sikre trivsel



Efter medarbejderne så småt er begyndt at vende tilbage til arbejdspladsen, skal lederne have et skarpt øje rettet på at sikre deres trivsel, mener Berit Weise, der er selvstændig konsulent og stifter af Metacom, der leverer konsulentydelser inden for blandt andet stresshåndtering i arbejdslivet og lederhåndtering. Hun giver her fem råd til, hvad ledere kan gøre for at sikre trivsel.

1. Vær åben overfor de nye behov, som den enkelte medarbejder måtte have

I skal begynde på ny og mødes omkring opgaverne på en anderledes måde.

Det er vigtigt ikke at tro, at man bare vender tilbage, og alt bliver som før.

Den enkelte medarbejder har indrettet sig så godt, de kunne, på egen bane, og de har formodentlig ændret lidt vaner og fokus undervejs.

2. Tal om trivsel med den enkelte og i fællesskab i teamet

Hvad er vigtigt lige nu, hvor I vender tilbage?

Hvordan kan I sikre, at trivsel er noget, I skaber i fællesskabet?

Hvad kan eller skal du som leder være opmærksom på?

Hvordan kan du og teamet hjælpe og støtte hinanden?

Hvordan accepterer I forskellighed? Nogen glæder sig, andre frygter det.

3. Vær bevidst opmærksom på at etablere tillid og respekt for den enkelte og for teamet

I din kommunikation kan du vælge at tale om fremtiden i positive og tillidsfulde vendinger. Realistisk og optimistisk.

Vær tålmodig og gå forrest med din tålmodighed.

Anerkend alle forslag, alles bidrag og alles forsøg på engagement.

Slip fokus på tiden, der har været; nu “starter” vi på en ny tid.

4. Overvej, hvordan du håndterer overgangsperioden med samlinger og fællesmøder

Har I fortsat onlinemøder?

Er alle online eller nogle fysisk i rummet? Hav særlig respekt og opmærksomhed på dem, der så er hjemme.

Lige nu skal du sikre, at ingen oplever sig udenfor.

Alle skal vide og opleve, at de bidrager og er vigtige

5. Forbered dig hver dag på din rolle som leder