Klumme: Derfor er mindfulness relevant for ejerledere – og det handler ikke om røgelse og religion

Coach Berit Weise giver i denne klumme en smagsprøve på, hvordan ejerledere kan bruge mindfulness til at blive mindre stressede og mere nærværende

Mindfulness er ikke bare en “bølge ” fra hippier, yogier eller andet godtfolk. Mindfulness er trivsel, balance og det at være til stede i sit liv, og mangel på mindfulness kan være et resultat af en kultur i acceleration, flugt og stræben efter alt i livet med farlig fart og ubevidst adfærd.

“ Du kan træne dit sind på lige fod med, at du træner din fysiske krop Berit Weise

Når jeg mener, at mindfulness er vigtigt også for dig som er ejerleder, skyldes det, at din evne til at være til stede med dit nærvær i nuet har en afgørende betydning for, hvor godt du lykkes med at kommunikere og samarbejde.

For vores sind påvirker os konstant, og er vi ude af balance, bliver vi typisk styret af impulser og forstyrrelser. Er dit sind derimod i balance, kan du med ro i sindet bedre træffe de gode beslutninger og kommunikere med overskud og nærvær til dine medarbejdere.

Den gode nyhed er, at du kan træne dit sind på lige fod med, at du træner din fysiske krop. Her kan mindfulness være et nyttigt redskab.

Skal man sidde i lotusstilling?

Der er mange myter om mindfulness, og derfor er det også vigtigt at anvende viden fra forskning og veldokumenterede programmer. Mindfulness er ikke trylleri eller tro, men dybest set human biologi, neurovidenskab og psykologi.

Mindfulness er ikke noget man skal tro på eller ikke tro på, men noget vi alle bevidst kan vælge at styrke med enkle rutiner og metoder.

Så hvordan “foregår” mindfulness helt konkret?

Det kan f.eks. foregå ved, at du tager en pause ind imellem, hvor du med din bevidsthed fokuserer på nuet, som det er lige nu. Om du sidder, står eller ligger ned er lige meget, men i fem minutter tager du et pusterum, hvor du fokuserer på at være i stedet for hele tiden at gøre. Du lægger mærke til, hvordan kroppen helt af sig selv trækker vejret. Indånding fra næsebor til ned i maven og tilbage igen. Åndedræt for åndedræt, hvert enkelt er unikt og sit eget. Du kan trække vejret lidt dybere og ånde ud lidt længere. fem minutter stille og rolig fornemmelse for nyt liv i krop og sind.

Mere mystisk behøver det ikke at være.

Er du mindless eller mindful?

Det modsatte af mindfulness kan vi kalde “mindlessness”, hvor uopmærksomhed får tankerne til at hoppe ud af nuet og flyver ind i fremtiden eller tilbage i fortiden på et ubevidst plan. Du kender det helt sikkert. Du er optaget af noget men dit sind (dit “mind”) er et andet sted med tanker, følelser og forstyrrelser. “Jeg kan ikke finde ro”; “Jeg kan ikke koncentrere mig”, er måske tanker du kender fra dig selv eller folk omkring dig.

FAKTA Berit Weise Ledelseskonsulent, underviser, stresscoach, foredragsholder, mindfulnessinstruktør og ejer af virksomheden Metacom.

Med mindfulness kan du træne din evne til, at være mere opmærksom på det, der sker i øjeblikket, i dig selv, i andre og i omgivelserne. Vi kan træne sindet til at acceptere, hvad der måtte dukke op, uden det at sætte sindet i ubalance. Dermed træner vi vores evne til at håndtere vanskelige situationer, vanskelige personer, kriser og forandringer på en mere hensigtsmæssig måde, uden for meget “støj” og slitage.

Mindfulness kan desuden øge din udholdenhed og gøre dig i stand til hurtigere at skifte retning og se nye muligheder, undgå stress (også i omgivelserne) og reducere mistrivsel, demotivation og relationelle udfordringer i din virksomhed.

At kunne være til stede som leder betyder, at du mentalt selv er i balance og parat til at møde hverdagen, som den er, på godt og ondt. At turde møde op med sin interesse for hvad som helst, der nu måtte komme, kræver at du arbejder med dit eget mindset og er bevidst om, hvordan du møder hverdagens succeshistorier og udfordringer.

Hvis du er i balance med mindfulness, vil du typisk kunne “rumme” alle bevægelser og nyheder i hverdagen.

Mennesker i balance har:

Større overskud

Bedre hukommelse

Mere nærvær

Større tillid og evne til samarbejde

Mere ro og glæde i hverdagen

Mere tålmodighed og accept af situation

Det alt sammen er med til at du som leder går forrest med en bedre attitude og kommunikation.

Og når du leder godt, skaber du bedre resultater hvilket afregnes direkte på bundlinjen.