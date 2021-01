Klumme: 4 råd til at skabe synlighed og salg for din virksomhed på Linkedin

Flere abonnenter, bookinger og kunder. Det er nogle af de ting, som du kan opnå på Linkedin. Hvis du altså bruger det – og bruger det korrekt

Lige knap 2,6 millioner.

Det er antallet af Linkedin-brugere i Danmark ifølge Linkedin-platformens officielle tal. På verdensplan er tallet 660 millioner. Men hvis vi fokuserer på Danmark med 2,9 millioner mennesker på det danske arbejdsmarked, svarer det til ca. 89 pct. Sandsynligheden for at ramme din målgruppe på platformen er altså virkelig stor.

Alligevel er det kun en brøkdel af de danske Linkedin-brugere, som laver indhold på Linkedin, og endnu færre gør det med et mærkbart resultat.

FAKTA Organisk reach Reach betyder rækkevidde, og det angiver det antal personer, som har set indhold/opslag fra dine social medie profiler/sider. Organisk reach er det modsatte af betalt reach, og organisk reach er derfor de personer, som du er nået ud til på sociale medier uden at annoncere det.

Det undrer mig, eftersom du på Linkedin kan skrue ned for dit annoncebudget – du kan faktisk skrue det helt ned til 0 kr. Det er rigtigt nok. Linkedin er nemlig stadig et af de få sociale medier, hvor algoritmen ikke spænder ben for dit organiske reach. I modsætningen til Facebook, hvor du ikke engang kan nå ud til de mennesker, som endda har sagt “ja” til at følge dig, medmindre du betaler Facebook for at promovere dig, så kan du på organisk vis nå rigtig langt på Linkedin.

Fire salg på ét Linkedin-opslag

Dét er et af de resultater, som jeg har opnået. Og den gode nyhed er, at du sagtens kan opnå det samme. Den ikke så overraskende nyhed er, at det ikke kommer af sig selv. Det kommer af netværkspleje og deling af værdifuldt indhold. Nu tænker du måske: “Jeg har altså ikke noget værdifuldt indhold at dele”. Jo du har. Det ved jeg, fordi jeg hjælper selvstændige, sælgere og ledere med at lykkes på Linkedin hver evig eneste uge.

Den ændrede købsproces

Tal fra Forrester Research viser, at 68 pct. af B2B-indkøbere foretrækker at gennemføre informationssøgningen uden kontakt til en leverandør. 60 pct. vil ikke snakke med en sælger i informationssøgningsfasen, og 62 pct. udvælger leverandører udelukkende baseret på online information.

Købsprocessen er altså rykket online. En udvikling vi allerede kender fra B2C-verdenen – altså salg til slutbrugeren -, hvilket du sikkert kan nikke genkendende til. Når du eksempelvis skal ud og købe en ny bil, ved du stort set alt om bilen, inden du besøger bilforhandleren. Den samme udvikling finder sted i B2B-verdenen, altså salg til erhvervskunder. Og med coronakrisens indtog er denne udvikling kun accelereret.

Kold kanvas-disciplinen bliver derfor mere og mere irrelevant. I stedet handler det om at blive en del af den indledende købsproces ved at være ’top of mind’ hos dit netværk.

4 gode råd:

1. Den uselviske hjælper

Dér, hvor rigtig mange går galt i byen, når det kommer til Linkedin, er, når de begynder at sælge.

FAKTA Line Kohsel Online kommunikationskonsulent, Linkedin-ekspert og ejer af Line Kohsel Kommunikation, www.linekohsel.dk. Line Kohsel er først og fremmest en ivrig Linkedin-bruger, som til daglig hjælper medarbejdere, ledere og virksomheder med at få det optimale ud af deres some-tilstedeværelse. Hun rådgiver desuden virksomheder i, hvordan de skal få mere forretning ud af deres online kommunikation.

Brugere på Linkedin hader salgsgas – det var måske acceptabelt tilbage ved LinkedIns fødsel, hvor det kun var rekrutteringskonsulenter og sælgere, som var på platformen. Men den går ikke længere.

Du skal derimod på helt uselvisk vis skabe værdi for dit netværk. Det skaber opmærksomhed, nysgerrighed og en positiv vibe omkring dig. Det gør, at dit netværk husker dig – også næste gang de skal bruge det produkt eller den service, som du tilbyder. Og så skal de nok skrive til dig.

2. Frem med lokkemaden

“Jamen der er ikke nogen, der liker, deler eller kommenterer på mit opslag”, er en sætning, jeg ofte hører fra mine kunder.

I langt de fleste tilfælde skyldes det, at de ikke tænker over strukturen i deres opslag. For at kunne nå brugere på sociale medier i de 90 meter, som vi i gennemsnit scroller om dagen, så er du nødt til at finde lokkemaden frem, som får dem til at trykke “læs mere”.

Det kan f.eks. være “3 fejl du sandsynligvis har begået i din Linkedin-bio”. Dernæst serverer du en indledende appetizer og slutter af med masser af værdi i form af erfaringer, gode råd eller viden, som andre kan få gavn af.

3. Endnu en arbejdsopgave

Fra super motiverende fredagsstemning til leverpostejs-travl-mandag på jobbet. Vi kender det alle sammen. Og derfor er det vigtigt med gode rutiner og planlægning, således at Linkedin bliver en del af din hverdag.

Det gør jeg også selv. Jeg booker Linkedin-tid ind i min kalender, og det samme bør du gøre, hvis du vil opnå salg og synlighed med din Linkedin tilstedeværelse. Særligt fordi resultaterne ikke kommer over natten. De kommer af kontinuerlig netværkspleje og uselvisk værdiskabelse.

4. Den glemte profil

Størstedelen af brugerne på Linkedin har ikke gjort noget ud af deres profiltekst, så hvis du vil skille dig ud, er dette et godt sted at starte.

Og her er jeg fuldkommen ligeglad med din MBA, dine talrige talentpriser eller mange års erhvervserfaring. Jeg vil derimod kunne læse klart og tydelig, hvordan du kan skabe værdi for mig. Rent genetisk forsøger vi som mennesker konstant at spare tid og energi, og hvis jeg skal arbejde hårdt for at finde ud af, om det er dig, som kan løse et problem for mig, så er jeg smuttet.

Det samme gælder for din overskrift, bedre kendt som din “omvandrende reklamesøjle” og den mest uudnyttede gratis branding-mulighed på Linkedin. Den følger med dig overalt, i alle dine opslag og kommentarer. Start med at slette din avancerede masteruddannelse og din lange titel. Indsæt i stedet din målgruppe, hvilket problem du løser for dem og hvordan. Voila!