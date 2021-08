Det er nu, omstillingen til vedvarende energi tager fart, og nu løsningerne skal findes, lyder det fra Vestas-direktør, der kritiserer danske regler

Vilkårene for at drive vindmøllevirksomhed er de seneste år blevet så meget bedre i en stribe andre lande, at Vestas-topchef Henrik Andersen nu sender et advarselssignal til politikerne: Der er ris...