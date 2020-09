Finansministeren vil arbejde efter en såkaldt hockeystav for at nå klimamål. Dårlig idé, mener politikernes egen klimarådgiver

Med en advarsel om at gøre vejen til 2030-målet unødigt dyr, fortalte finansminister Nicolai Wammen torsdag i Berlingske, at regeringen vil arbejde med en såkaldt “hockeystav” for at nå de aftalte ...