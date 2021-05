Den hurtigste og letteste måde at løse mangel på arbejdskraft i Danmark på er at hente mere udenlandsk arbejdskraft til landet, siger tidligere overvismand

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

“Vi kan meget hurtigt komme i en situation, hvor vi er nødt til at træde på den finanspolitiske bremse, hvis det kommer til at gå for stærkt på det danske arbejdsmarked. Og som udviklingen er lige ...