Dan Jørgensen beskyldes for arrogance i sin affejning af drivhusgasafgifter, som anbefales af Klimarådet og økonomer

Det kan godt være, at klimaminister Dan Jørgensen (S) ikke spiller ud med en afgift på drivhusgasudledninger. Men han kommer til at diskutere det alligevel, for regeringens støttepartier står fast ...