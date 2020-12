Aftalen om en “grøn skattereform” får roser med på vejen af både Aalborg Portland og Vindø Teglværk – to af Danmarks store CO2-udledere

Michael Lundgaard Thomsen, managing director i Aalborg Portland, der er Danmarks største CO2-udleder, var kritisk, da regeringen lancerede et udspil til en “grøn skattereform” for lidt over to uger...