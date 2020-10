Forhandlingerne om elbiler og grønnere bilpark er stødt på store sten. Nu presser de borgerlige og De Radikale

Irritation over en nølende regering får nu De Radikale, Venstre og De Konservative til at gå sammen om at presse regeringen til at bekende kulør. Partierne vil have 1 mio. elbiler på vejene i 2030 ...