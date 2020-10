Kravet om en million grønne biler i 2030 spænder nu bredt i Folketinget efter alliance med R, V og K.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Presset på regeringen for at sikre, at der i 2030 er en million grønne biler på de danske veje, kommer nu fra begge sider af Folketinget. Venstre, De Konservative og De Radikale er nemlig gået samm...