Der kan være langt mere at hente i Nordsøens undergrund end antaget, mener Ardent Oil, som nu er eneste byder i omdiskuteret udbudsrunde

Hvis Danmark sætter en stopper for udbud af nye olielicenser i Nordsøen, risikerer vi at gå glip af et stort milliardpotentiale samt på sigt at måtte importere udenlandsk olie og gas. Sådan lyder b...