Det har ikke været en del af de politiske forhandlinger om hjælpepakker, hvad der skal ske i tilfælde af konkurs, oplyser politiker

Det er for at forebygge fejludbetalinger og mulighed for svindel og kriminalitet, at det er blevet besluttet, at virksomheder skal have udbetalt midler til lønkompensation til deres Nemkonto. Det o...